На курорте в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин

На пляже курорта Шиле в окрестностях Стамбула в Турции обнаружили в море рядом с берегом по меньшей мере 28 неразорвавшихся артиллерийских снарядов. Об этом рассказали власти провинции, передаёт телеканал NTV.

Водолазы во время погружения обнаружили мины утром 30 июля. После этого пляж Софулар временно закрыли, все остальные располагающиеся рядом открыты для отдыхающих.

"Обнаружено не менее 28 боеприпасов, из них восемь были доставлены на берег для последующего уничтожения", — сказано в сообщении местных властей.

Морское дно рядом с пляжем продолжают обследовать водолазы. Найденные снаряды планируют обезвредить 2 августа.