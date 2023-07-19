Российский военный корабль уничтожил украинскую мину у Босфора

В юго-западной части Чёрного моря российский патрульный корабль "Сергей Котов" обнаружил и уничтожил дрейфующую украинскую мину. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Вертолёт с патрульного корабля "Сергей Котов" уничтожил дрейфующую украинскую мину в Чёрном море. Видео © Telegram / Минобороны России

"Патрульным кораблём "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющим задачи в юго-западной части Чёрного моря, в 180 километрах северо-восточнее пролива Босфор была обнаружена сорванная дрейфующая украинская мина", — сказано в сообщении.

Уточняется, что командир корабля отдал приказ поднять в воздух вертолёт Ка-27. Его экипаж уничтожил мину пулемётным огнём.