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19 июля, 09:51

Российский военный корабль уничтожил украинскую мину у Босфора

Минобороны: К востоку от Босфора в Чёрном море уничтожена украинская мина

В юго-западной части Чёрного моря российский патрульный корабль "Сергей Котов" обнаружил и уничтожил дрейфующую украинскую мину. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Вертолёт с патрульного корабля "Сергей Котов" уничтожил дрейфующую украинскую мину в Чёрном море. Видео © Telegram / Минобороны России

"Патрульным кораблём "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющим задачи в юго-западной части Чёрного моря, в 180 километрах северо-восточнее пролива Босфор была обнаружена сорванная дрейфующая украинская мина", — сказано в сообщении.

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Уточняется, что командир корабля отдал приказ поднять в воздух вертолёт Ка-27. Его экипаж уничтожил мину пулемётным огнём.

Как рассказывал Лайф, 14 июля в Чёрном море также зафиксировали бесконтрольно дрейфующую украинскую мину. Командование Черноморского флота России предупредило о минной опасности.

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Telegram / Минобороны России

Илья Суриков
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