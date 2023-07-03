Мину в посылке нашли на Центральной почтовой таможне в центре Москвы

Сотрудник Центральной почтовой таможни в центре Москвы обнаружил в посылке мину. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, подозрительный груз нашли во время проверки. Сейчас к зданию на Краснопрудном переулке едут экстренные службы.