Мину в посылке нашли на Центральной почтовой таможне в центре Москвы
Сотрудник Центральной почтовой таможни в центре Москвы обнаружил в посылке мину. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, подозрительный груз нашли во время проверки. Сейчас к зданию на Краснопрудном переулке едут экстренные службы.
Ранее Лайф писал, что житель Якутии купил дом и нашёл под крыльцом "взрывной подарок" от бывшего хозяина. Теперь полиция выясняет, кому принадлежали опасные предметы.
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ТАСС / Пётр Ковалёв