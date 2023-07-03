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3 июля, 10:45

Мину в посылке нашли на Центральной почтовой таможне в центре Москвы

Сотрудник Центральной почтовой таможни в центре Москвы обнаружил в посылке мину. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, подозрительный груз нашли во время проверки. Сейчас к зданию на Краснопрудном переулке едут экстренные службы.

В Москве на железнодорожной станции обнаружили предмет, похожий на мину

В Москве на железнодорожной станции обнаружили предмет, похожий на мину

Ранее Лайф писал, что житель Якутии купил дом и нашёл под крыльцом "взрывной подарок" от бывшего хозяина. Теперь полиция выясняет, кому принадлежали опасные предметы.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Никита Никонов
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