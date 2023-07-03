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3 июля, 07:09

Житель Якутии купил дом и нашёл под крыльцом "взрывной подарок" от бывшего хозяина

SHOT: Житель Якутска во время уборки нашёл под крыльцом дома две боевые гранаты

Житель Якутска нашёл под крыльцом своего дома две боевые гранаты. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 36-летний мужчина решил убраться на территории своего частного дома, который купил несколько лет назад, но переехал совсем недавно. Во время уборки хозяин заглянул под крыльцо и увидел там два боеприпаса: РГД-5 и РГО с двумя запалами.

Мужчина сразу вызвал полицейских, а те — сапёров. Специалисты установили, что гранаты боевые, и отправили их на экспертизу. Сейчас полиция пытается выйти на связь с предыдущим владельцем дома. Предварительно, 66-летний мужчина уже четыре года живёт в Симферополе.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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