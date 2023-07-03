Житель Якутии купил дом и нашёл под крыльцом "взрывной подарок" от бывшего хозяина

Житель Якутска нашёл под крыльцом своего дома две боевые гранаты. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 36-летний мужчина решил убраться на территории своего частного дома, который купил несколько лет назад, но переехал совсем недавно. Во время уборки хозяин заглянул под крыльцо и увидел там два боеприпаса: РГД-5 и РГО с двумя запалами.

Мужчина сразу вызвал полицейских, а те — сапёров. Специалисты установили, что гранаты боевые, и отправили их на экспертизу. Сейчас полиция пытается выйти на связь с предыдущим владельцем дома. Предварительно, 66-летний мужчина уже четыре года живёт в Симферополе.