Жительница Смоленска во время ремонта в квартире нашла 50-летнюю гранату

Жительница Смоленска нашла гранату в собственной квартире. Как пишет SHOT, женщина приобрела жилплощадь на проспекте Строителей в мае, после чего начала ремонт. Для этого она наняла бригаду строителей, которые, дойдя до ванной, и сделали взрывоопасную находку.

Приехавшие на место правоохранители эвакуировали соседей и оцепили многоквартирный дом. Боеприпас отправили на экспертизу, которая определила, что рабочие нашли РГ-55М 1979 года выпуска, предназначенную для борьбы с подводными диверсантами. Заведено уголовное дело по статье "Незаконное хранение взрывных устройств", владельца снаряда ищут.