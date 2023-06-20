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20 июня, 13:40

Жительница Смоленска во время ремонта в квартире нашла 50-летнюю гранату

Жительница Смоленска нашла гранату в собственной квартире. Как пишет SHOT, женщина приобрела жилплощадь на проспекте Строителей в мае, после чего начала ремонт. Для этого она наняла бригаду строителей, которые, дойдя до ванной, и сделали взрывоопасную находку.

Приехавшие на место правоохранители эвакуировали соседей и оцепили многоквартирный дом. Боеприпас отправили на экспертизу, которая определила, что рабочие нашли РГ-55М 1979 года выпуска, предназначенную для борьбы с подводными диверсантами. Заведено уголовное дело по статье "Незаконное хранение взрывных устройств", владельца снаряда ищут.

В Брянской области дома у пенсионера нашли гранаты, мины и тротил

В Брянской области дома у пенсионера нашли гранаты, мины и тротил

Лайф рассказывал, как в Серпухове Московской области пара нашла гранату РГД-5 на балконе собственной квартиры. Жилплощадь была приобретена на вторичном рынке, а сам "подарок" был обнаружен во время ремонта.

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Оружейный архив

Матвей Константинов
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