Взрывоопасный "подарок": Боевую гранату РГД-5 нашли на балконе квартиры в Подмосковье
Боевую гранату РГД-5 нашли в квартире в Серпухове
Супружеская пара из Серпухова нашла в новой квартире гранату. Как пишет SHOT, Алексей и Евгения приобрели жильё на улице Пушкина в начале мая, после чего принялись за ремонт.
Пара решила разобрать старьё и дошла до балкона. Там и была найдена РГД-5 с запалом. Прибывшие на место эксперты определили, что граната боевая, и увезли на экспертизу. По предварительным данным, она может принадлежать бывшему владельцу квартиры.
Ранее в здание поликлиники № 9 в Москве ворвался мужчина с гранатой. На место прибыли правоохранители, его задержали.
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