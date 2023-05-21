Взрывоопасный "подарок": Боевую гранату РГД-5 нашли на балконе квартиры в Подмосковье

Супружеская пара из Серпухова нашла в новой квартире гранату. Как пишет SHOT, Алексей и Евгения приобрели жильё на улице Пушкина в начале мая, после чего принялись за ремонт.

Пара решила разобрать старьё и дошла до балкона. Там и была найдена РГД-5 с запалом. Прибывшие на место эксперты определили, что граната боевая, и увезли на экспертизу. По предварительным данным, она может принадлежать бывшему владельцу квартиры.