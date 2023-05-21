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21 мая, 16:11

Взрывоопасный "подарок": Боевую гранату РГД-5 нашли на балконе квартиры в Подмосковье

Боевую гранату РГД-5 нашли в квартире в Серпухове

Супружеская пара из Серпухова нашла в новой квартире гранату. Как пишет SHOT, Алексей и Евгения приобрели жильё на улице Пушкина в начале мая, после чего принялись за ремонт.

Пара решила разобрать старьё и дошла до балкона. Там и была найдена РГД-5 с запалом. Прибывшие на место эксперты определили, что граната боевая, и увезли на экспертизу. По предварительным данным, она может принадлежать бывшему владельцу квартиры.

Житель Белгородской области метнул гранату на участок несговорчивого соседа

Житель Белгородской области метнул гранату на участок несговорчивого соседа

Ранее в здание поликлиники № 9 в Москве ворвался мужчина с гранатой. На место прибыли правоохранители, его задержали.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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