Мужчина с гранатой ворвался в здание поликлиники в Москве

В Москве мужчина с гранатой ворвался в здание поликлиники на Перервинском бульваре и напугал посетителей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, этот неизвестный зашёл в городскую поликлинику № 9, гранату он держал в руках. Туда сразу вызвали полицейских, и они его задержали. Теперь ему предстоит объяснить причину своих действий.