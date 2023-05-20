Регион

Уведомления отключены

20 мая, 07:53

Мужчина с гранатой ворвался в здание поликлиники в Москве

В Москве мужчина с гранатой ворвался в здание поликлиники на Перервинском бульваре и напугал посетителей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, этот неизвестный зашёл в городскую поликлинику № 9, гранату он держал в руках. Туда сразу вызвали полицейских, и они его задержали. Теперь ему предстоит объяснить причину своих действий.

Житель Белгородской области метнул гранату на участок несговорчивого соседа

Житель Белгородской области метнул гранату на участок несговорчивого соседа

Ранее Лайф сообщал о том, что в Троицке 18-летний парень нашёл коробку на полу подъезда и пнул её. После этого произошёл взрыв, поскольку внутри был газовый баллон.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров