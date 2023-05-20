Мужчина с гранатой ворвался в здание поликлиники в Москве
В Москве мужчина с гранатой ворвался в здание поликлиники на Перервинском бульваре и напугал посетителей. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, этот неизвестный зашёл в городскую поликлинику № 9, гранату он держал в руках. Туда сразу вызвали полицейских, и они его задержали. Теперь ему предстоит объяснить причину своих действий.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Троицке 18-летний парень нашёл коробку на полу подъезда и пнул её. После этого произошёл взрыв, поскольку внутри был газовый баллон.
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