В Троицке прогрел взрыв в жилом доме

В Троицке 18-летний парень нашёл коробку на полу подъезда и пнул её. Прогремел взрыв, поскольку внутри находился газовый баллон. Об этом сообщает SHOT.

Напомним, ранее Лайф рассказывал, что в Пермском крае учительница обнаружила самодельное взрывное устройство. Оно было заложено в бревне на её огороде и могло сдетонировать в любой момент. К счастью, заложенную бомбу удалось обнаружить и избежать невинных жертв.