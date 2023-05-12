В Троицке прогрел взрыв в жилом доме
Скорая помощь увозит пострадавшего. Фото © LiFE
В Троицке 18-летний парень нашёл коробку на полу подъезда и пнул её. Прогремел взрыв, поскольку внутри находился газовый баллон. Об этом сообщает SHOT.
Дом, в котором прогремел взрыв. Фото © LiFE
По данным телеграм-канала, у пострадавшего открытый перелом ноги. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.
Работа экстренны служб. Фото © LiFE
Напомним, ранее Лайф рассказывал, что в Пермском крае учительница обнаружила самодельное взрывное устройство. Оно было заложено в бревне на её огороде и могло сдетонировать в любой момент. К счастью, заложенную бомбу удалось обнаружить и избежать невинных жертв.