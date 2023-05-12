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12 мая, 17:02
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В Троицке прогрел взрыв в жилом доме

<p>Скорая помощь увозит пострадавшего. Фото © LiFE</p>

Скорая помощь увозит пострадавшего. Фото © LiFE

В Троицке 18-летний парень нашёл коробку на полу подъезда и пнул её. Прогремел взрыв, поскольку внутри находился газовый баллон. Об этом сообщает SHOT.

Дом, в котором прогремел взрыв. Фото © LiFE

Дом, в котором прогремел взрыв. Фото © LiFE

По данным телеграм-канала, у пострадавшего открытый перелом ноги. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.

Работа экстренны служб. Фото © LiFE

Работа экстренны служб. Фото © LiFE

"Бабахало люто": Обломки беспилотника нашли на месте взрывов под Калугой

"Бабахало люто": Обломки беспилотника нашли на месте взрывов под Калугой

Напомним, ранее Лайф рассказывал, что в Пермском крае учительница обнаружила самодельное взрывное устройство. Оно было заложено в бревне на её огороде и могло сдетонировать в любой момент. К счастью, заложенную бомбу удалось обнаружить и избежать невинных жертв.

Андрей Григорьев
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