Пермская учительница едва не погибла от бомбы, заложенной в полене для растопки печи

В Пермском крае учительница обнаружила самодельное взрывное устройство. Оно было заложено в бревне на её огороде и могло сдетонировать в любой момент, пишет SHOT.

Неизвестные заложили СВУ в полено длиной 75 сантиметров и шириной десять. В углублении находился бумажный цилиндр, одна из сторон которого была скреплена металлическими скобками, а внутри оказались гранулы диаметром 1,5 миллиметра.

Результаты экспертизы показали, что это взрывчатка массой 45 граммов с бездымным порохом. СВУ могло взорваться и наделать много шума, если бы учительница отправила полено в печь. К счастью, заложенную бомбу удалось обнаружить раньше и избежать невинных жертв. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют, кто именно подкинул взрывчатку.