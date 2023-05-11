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11 мая, 06:13

Пермская учительница едва не погибла от бомбы, заложенной в полене для растопки печи

Жительница Пермского края нашла в огороде СВУ, заложенное в бревне

В Пермском крае учительница обнаружила самодельное взрывное устройство. Оно было заложено в бревне на её огороде и могло сдетонировать в любой момент, пишет SHOT.

Неизвестные заложили СВУ в полено длиной 75 сантиметров и шириной десять. В углублении находился бумажный цилиндр, одна из сторон которого была скреплена металлическими скобками, а внутри оказались гранулы диаметром 1,5 миллиметра.

Результаты экспертизы показали, что это взрывчатка массой 45 граммов с бездымным порохом. СВУ могло взорваться и наделать много шума, если бы учительница отправила полено в печь. К счастью, заложенную бомбу удалось обнаружить раньше и избежать невинных жертв. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют, кто именно подкинул взрывчатку.

У взорвавшего свою "ниву" жителя Ейска дома нашли ещё два СВУ

У взорвавшего свою "ниву" жителя Ейска дома нашли ещё два СВУ

Ранее Лайф рассказывал, что самодельное взрывное устройство обнаружили у жилого дома в Ленинградской области. Бдительные жители посёлка Бугры сразу сообщили о странной находке в полицию. В итоге для уничтожения СВУ даже пришлось перекрывать КАД.

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Freepik

Николь Вербер
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