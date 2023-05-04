КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 06:55

Под Петербургом пришлось перекрывать КАД из-за найденной самодельной бомбы

SHOT: СВУ обнаружили у жилого дома в Ленинградской области

<p>Самодельное взрывное устройство, найденное в посёлке Бугры Ленинградской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/50920" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Самодельное взрывное устройство, найденное в посёлке Бугры Ленинградской области. Обложка © Telegram / SHOT

Самодельное взрывное устройство обнаружили у жилого дома во Всеволожском районе Ленинградской области. Для его уничтожения даже пришлось перекрывать КАД, пишет SHOT.

Странный предмет вчера вечером заметили жители пятиэтажки на улице Парковой в посёлке Бугры. Приехавшие на место кинологи и взрывотехники выяснили, что это СВУ весом 500 граммов с микросхемой и элементами питания. Устройство в любой момент могло взорваться, поэтому было решено уничтожить его на месте.

Для безопасности пришлось перекрывать движение на внешнем кольце КАД в районе 27-го километра. В итоге специалисты взорвали предмет гидродинамическим разрушителем. Пострадавших нет.

Похожую на СВУ коробку с проводами нашли на опоре ЛЭП в Тверской области

Похожую на СВУ коробку с проводами нашли на опоре ЛЭП в Тверской области

Ранее Лайф сообщал, что у линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области были найдены подозрительные предметы, похожие на взрывные устройства. На место были направлены сотрудники ФСБ, группа разминирования и другие экстренные службы. Позже правительство региона опровергло сообщения и извинилось за "неподтверждённую информацию".

Николь Вербер
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