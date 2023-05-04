Под Петербургом пришлось перекрывать КАД из-за найденной самодельной бомбы

Самодельное взрывное устройство обнаружили у жилого дома во Всеволожском районе Ленинградской области. Для его уничтожения даже пришлось перекрывать КАД, пишет SHOT.

Странный предмет вчера вечером заметили жители пятиэтажки на улице Парковой в посёлке Бугры. Приехавшие на место кинологи и взрывотехники выяснили, что это СВУ весом 500 граммов с микросхемой и элементами питания. Устройство в любой момент могло взорваться, поэтому было решено уничтожить его на месте.

Для безопасности пришлось перекрывать движение на внешнем кольце КАД в районе 27-го километра. В итоге специалисты взорвали предмет гидродинамическим разрушителем. Пострадавших нет.