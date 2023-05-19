Житель Белгородской области метнул гранату на участок несговорчивого соседа

Граната Ф-1 взорвалась на участке перед жилым домом в Белгородской области. Её забросил туда местный житель, чтобы отомстить соседу, сообщает SHOT.

Двое жителей Валуек, живущие неподалёку, часто ругались между собой, пока в какой-то момент один из них не придумал взрывную "вендетту": пока соседа не было дома, он кинул гранату ему во двор. В результате взрыва оказались повреждены забор и фасад дома, но пострадавших, к счастью, нет.

Подрывника задержали и завели уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы или принудительные работы на тот же срок. Сейчас сотрудники выясняют, где мужчина раздобыл боеприпас.