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14 мая, 15:12

В Подмосковье пенсионеру оторвало руку страйкбольной гранатой и он умер

Житель Подмосковья погиб из-за взорвавшейся в руках страйкбольной гранаты

Страйкбольная граната взорвалась в руках 66-летнего мужчины в подмосковном Орехово-Зуево. Как сообщает SHOT, от полученных травм пенсионер скончался в больнице.

По данным телеграм-канала, мужчина отдыхал с супругой и друзьями в беседке. В какой-то момент он достал похожий на гранату предмет и отошёл в сторону. После этого раздался взрыв и приятели пенсионера увидели его уже лежащим на земле. Мужчина остался без руки, также у него было тяжёлое ранение живота. Пострадавшего увезли в реанимацию, но спасти его не удалось.

Полицейские забрали осколки разорвавшегося "боеприпаса" на экспертизу, которая подтвердила, что это была страйкбольная граната. По факту случившегося проводится проверка.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в Троицке 18-летний парень нашёл коробку на полу подъезда и пнул её. После этого случился взрыв, поскольку внутри был газовый баллон.

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Наталья Исакова
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