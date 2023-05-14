В Подмосковье пенсионеру оторвало руку страйкбольной гранатой и он умер

По данным телеграм-канала, мужчина отдыхал с супругой и друзьями в беседке. В какой-то момент он достал похожий на гранату предмет и отошёл в сторону. После этого раздался взрыв и приятели пенсионера увидели его уже лежащим на земле. Мужчина остался без руки, также у него было тяжёлое ранение живота. Пострадавшего увезли в реанимацию, но спасти его не удалось.