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28 июня, 15:46

Россиянин выловил из Амура ручной гранатомёт

Житель Хабаровска во время рыбалки выловил в реке гранатомёт "Аглень"

Житель Хабаровска отправился на рыбалку на реку Амур и вернулся с опасным уловом — на его удочку попался ручной гранатомёт. Как стало известно SHOT, РПГ-26 "Аглень" уже забрали полицейские.

Рыбак рассказал, что сидел вечером с удочкой на берегу реки, когда увидел странный предмет. Он заметил его сходство с гранатомётом. Когда мужчина достал "улов", то убедился, что был прав в своих предположениях, и вызвал полицию. Те установили модель оружия — РПГ-26 "Аглень".

По факту обнаружения гранатомёта возбуждено дело по статье "Незаконное хранение огнестрельного оружия". Теперь хозяина оружия ищут.

Гранату нашли рядом со школой в Москве

Гранату нашли рядом со школой в Москве

Ранее жительница Смоленска во время ремонта в квартире нашла 50-летнюю гранату. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье "Незаконное хранение взрывных устройств", владельца снаряда ищут.

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Андрей Бражников
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