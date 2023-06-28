Россиянин выловил из Амура ручной гранатомёт

Житель Хабаровска отправился на рыбалку на реку Амур и вернулся с опасным уловом — на его удочку попался ручной гранатомёт. Как стало известно SHOT, РПГ-26 "Аглень" уже забрали полицейские.

Рыбак рассказал, что сидел вечером с удочкой на берегу реки, когда увидел странный предмет. Он заметил его сходство с гранатомётом. Когда мужчина достал "улов", то убедился, что был прав в своих предположениях, и вызвал полицию. Те установили модель оружия — РПГ-26 "Аглень".

По факту обнаружения гранатомёта возбуждено дело по статье "Незаконное хранение огнестрельного оружия". Теперь хозяина оружия ищут.