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22 июня, 17:03

Гранату нашли рядом со школой в Москве

Похожий на гранату предмет найден недалеко от школы в столичном Зеленограде

В подмосковном Зеленограде в районе местной школы найден предмет, похожий на неразорвавшуюся гранату. По информации SHOT, на место ЧП уже выехали сапёры и кинологи.

Жительница Зеленограда обнаружила в лесу неразорвавшуюся гранату. Видео © SHOT

Находку, которая может оказаться взрывоопасной, сделала местная жительница во время прогулки с собакой в лесу. Боеприпас находился недалеко от здания школы № 1353 на Берёзовой аллее.

Неизвестный подложил подозрительный предмет под колесо Lexus в Москве

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Ранее жительница Смоленска во время ремонта в квартире нашла 50-летнюю гранату. Заведено уголовное дело по статье "Незаконное хранение взрывных устройств", владельца снаряда ищут.

Обложка ©

SHOT

Ирина Фальке
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