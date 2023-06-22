Гранату нашли рядом со школой в Москве

В подмосковном Зеленограде в районе местной школы найден предмет, похожий на неразорвавшуюся гранату. По информации SHOT, на место ЧП уже выехали сапёры и кинологи.

Жительница Зеленограда обнаружила в лесу неразорвавшуюся гранату. Видео © SHOT

Находку, которая может оказаться взрывоопасной, сделала местная жительница во время прогулки с собакой в лесу. Боеприпас находился недалеко от здания школы № 1353 на Берёзовой аллее.