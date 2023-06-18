Неизвестный подложил подозрительный предмет под колесо Lexus в Москве

Неизвестный мужчина подложил подозрительный предмет под колесо автомобиля Lexus в Москве. Как пишет телеграм-канал SHOT , всё произошло на парковке магазина на Никулинской улице.

В эти минуты сотрудники полиции работают на парковке магазина, на место также выдвинулись взрывотехники. Кому принадлежит автомобиль — неизвестно. Мужчину, подложившего подозрительный предмет, ищут.

Ранее гранату обнаружили рядом с площадкой для выгула собак в московском посëлке Коммунарка. Подозрительный предмет нашëл под деревом прохожий, он тут же позвонил в полицию. Прибывшие на место сотрудники оцепили территорию. Сейчас на месте ждут сапëров, чтобы выяснить, представляет ли находка опасность.