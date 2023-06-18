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18 июня, 19:39

Неизвестный подложил подозрительный предмет под колесо Lexus в Москве

SHOT: Неизвестный подложил подозрительный предмет под колесо Lexus в Москве

<p>Неизвестный мужчина подложил подозрительный предмет под колесо автомобиля Lexus. Обложка © t.me / SHOT</p>

Неизвестный мужчина подложил подозрительный предмет под колесо автомобиля Lexus. Обложка © t.me / SHOT

Неизвестный мужчина подложил подозрительный предмет под колесо автомобиля Lexus в Москве. Как пишет телеграм-канал SHOT, всё произошло на парковке магазина на Никулинской улице.

В эти минуты сотрудники полиции работают на парковке магазина, на место также выдвинулись взрывотехники. Кому принадлежит автомобиль — неизвестно. Мужчину, подложившего подозрительный предмет, ищут.

Мигающий предмет с проводами вызвал переполох у жилого дома в Москве

Мигающий предмет с проводами вызвал переполох у жилого дома в Москве

Ранее гранату обнаружили рядом с площадкой для выгула собак в московском посëлке Коммунарка. Подозрительный предмет нашëл под деревом прохожий, он тут же позвонил в полицию. Прибывшие на место сотрудники оцепили территорию. Сейчас на месте ждут сапëров, чтобы выяснить, представляет ли находка опасность.

Оксана Попова
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