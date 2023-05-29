Рядом с площадкой для выгула собак в Коммунарке нашли гранату

Гранату обнаружили рядом с площадкой для выгула собак в московском посëлке Коммунарка. Об этом пишет SHOT.

Подозрительный предмет нашëл под деревом прохожий, он тут же позвонил в полицию. Прибывшие на место сотрудники оцепили территорию. Сейчас на месте ждут сапëров, чтобы выяснить, представляет ли находка опасность.

Найденный предмет похож на ручную осколочную гранату РГ-42. В 150 метрах от места находится жилой дом, в 250 — школа. Также рядом здание ЦТП (центральный тепловой пункт).