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29 мая, 04:45

Рядом с площадкой для выгула собак в Коммунарке нашли гранату

SHOT: Гранату нашли рядом с площадкой для выгула собак в московской Коммунарке

Гранату обнаружили рядом с площадкой для выгула собак в московском посëлке Коммунарка. Об этом пишет SHOT.

Подозрительный предмет нашëл под деревом прохожий, он тут же позвонил в полицию. Прибывшие на место сотрудники оцепили территорию. Сейчас на месте ждут сапëров, чтобы выяснить, представляет ли находка опасность.

Гранату со вставленным штырём нашли в 20 метрах от жилого дома в Москве

Гранату со вставленным штырём нашли в 20 метрах от жилого дома в Москве

Найденный предмет похож на ручную осколочную гранату РГ-42. В 150 метрах от места находится жилой дом, в 250 — школа. Также рядом здание ЦТП (центральный тепловой пункт).

Ранее в Ленобласти был задержан дачник, на участке которого нашли компоненты для СВУ. Мужчина попался случайно, когда его сын выстрелил себе в живот из незарегистрированного оружия и угодил в больницу.

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"МВД Медиа"

Артур Лапсаков
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