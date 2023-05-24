Гранату со вставленным штырём нашли в 20 метрах от жилого дома в Москве

Гранату тёмно-зелёного цвета со вставленным штырём нашли в 20 метрах от жилого дома в Гагаринском районе Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, территория рядом с улицей Губкина оцеплена. На месте работают полицейские, ожидается приезд сапёров. Предположительно, граната может быть страйкбольной.