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24 мая, 07:36

Гранату со вставленным штырём нашли в 20 метрах от жилого дома в Москве

SHOT: Рядом с жилым домом в Москве нашли гранату со вставленным штырём

Гранату тёмно-зелёного цвета со вставленным штырём нашли в 20 метрах от жилого дома в Гагаринском районе Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

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По его информации, территория рядом с улицей Губкина оцеплена. На месте работают полицейские, ожидается приезд сапёров. Предположительно, граната может быть страйкбольной.

Ранее Лайф писал, что в Москве мужчина с гранатой ворвался в здание поликлиники на Перервинском бульваре и напугал посетителей. Сообщалось, что неизвестный зашёл в городскую поликлинику № 9, гранату он держал в руках. Злоумышленника задержали.

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Иван Косицын
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