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23 мая, 15:55

Мигающий предмет с проводами вызвал переполох у жилого дома в Москве

SHOT: У жилого дома в Москве нашли подозрительный предмет с проводами

Подозрительный предмет со скрученными проводами и мигающей лампочкой нашли у жилого дома в Ломоносовском районе Москвы. Об этом сообщает SHOT.

Находку уже оцепили, на месте ждут сапёров.

Мужчина с гранатой ворвался в здание поликлиники в Москве

Мужчина с гранатой ворвался в здание поликлиники в Москве

А ранее супруги из Серпухова нашла в новой квартире гранату. Алексей и Евгения приобрели жильё в начале мая, после чего принялись за ремонт. Когда пара добралась до балкона, там и была обнаружена РГД-5 с запалом.

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ТАСС / Донат Сорокин

Александра Вишнякова
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