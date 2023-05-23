Мигающий предмет с проводами вызвал переполох у жилого дома в Москве

Подозрительный предмет со скрученными проводами и мигающей лампочкой нашли у жилого дома в Ломоносовском районе Москвы. Об этом сообщает SHOT .

А ранее супруги из Серпухова нашла в новой квартире гранату. Алексей и Евгения приобрели жильё в начале мая, после чего принялись за ремонт. Когда пара добралась до балкона, там и была обнаружена РГД-5 с запалом.