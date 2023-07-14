Бесконтрольно плавающую украинскую мину обнаружили в Чёрном море

Командование Черноморского флота России предупредило о минной опасности северо-западной части Чёрного моря в связи с дрейфующей там украинской морской миной. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Командованием Черноморского флота объявлено предупреждение мореплавателям о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Чёрного моря", — отмечается в сообщении.

По данным российских военных, снаряд был выставлен в начале 2022 года в ходе "беспорядочного минирования прибрежной акватории Чёрного моря, невзирая на угрозу безопасности мореплавания". К такой ситуации привели безответственность и непрофессионализм украинских военно-морских сил, подчеркнули в Минобороны. В ведомстве добавили, что на данный момент неизвестно, сколько именно морских мин ВМС Украины дрейфует в Чёрном море.