Бесконтрольно плавающую украинскую мину обнаружили в Чёрном море
Минобороны предупредило о бесконтрольно дрейфующей украинской мине в Черном море
Командование Черноморского флота России предупредило о минной опасности северо-западной части Чёрного моря в связи с дрейфующей там украинской морской миной. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Командованием Черноморского флота объявлено предупреждение мореплавателям о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Чёрного моря", — отмечается в сообщении.
По данным российских военных, снаряд был выставлен в начале 2022 года в ходе "беспорядочного минирования прибрежной акватории Чёрного моря, невзирая на угрозу безопасности мореплавания". К такой ситуации привели безответственность и непрофессионализм украинских военно-морских сил, подчеркнули в Минобороны. В ведомстве добавили, что на данный момент неизвестно, сколько именно морских мин ВМС Украины дрейфует в Чёрном море.
Ранее глава военной администрации Одесской области Сергей Братчук предупредил об усилении минно-взрывной опасности и назвал купание в таких условиях идиотизмом. По его словам, помимо мин к берегу вместе с мусором прибивает и неразорвавшиеся снаряды.
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