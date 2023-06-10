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10 июня, 08:02

"Идиотизм": Одесситов предупредили об опасности купания из-за мин

Администрация Одесской области предупредила об усилении минно-взрывной опасности

В Чёрном море усилилась опасность из-за мин, которые дрейфуют вдоль всего побережья. Об этом сообщил советник главы областной военной администрации региона Сергей Братчук.

"Море: минно-взрывная опасность возросла. Мины прибивает к берегу. Сегодня купание в море равно идиотизму. Уберегите свою жизнь и жизнь своих близких", — написал он в своём телеграм-канале.

Братчук добавил, что помимо мин к берегу вместе с мусором прибивает и неразорвавшиеся снаряды.

В Одесской области сообщили о повреждении объектов порта

В Одесской области сообщили о повреждении объектов порта

Ранее Лайф сообщал, что опасность подрыва на минах есть и в Херсонской области. Как уточнял глава правительства региона Андрей Алексеенко, взрывоопасные предметы могло принести в затопленные населённые пункты после украинского теракта на Каховской ГЭС.

Обложка ©

ТАСС / AP / Sergei Poliakov

Николь Вербер
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