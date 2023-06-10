"Идиотизм": Одесситов предупредили об опасности купания из-за мин

В Чёрном море усилилась опасность из-за мин, которые дрейфуют вдоль всего побережья. Об этом сообщил советник главы областной военной администрации региона Сергей Братчук.

"Море: минно-взрывная опасность возросла. Мины прибивает к берегу. Сегодня купание в море равно идиотизму. Уберегите свою жизнь и жизнь своих близких", — написал он в своём телеграм-канале.

Братчук добавил, что помимо мин к берегу вместе с мусором прибивает и неразорвавшиеся снаряды.