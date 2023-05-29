В Одесской области сообщили о повреждении объектов порта
Администрация Одесской области заявила о повреждении портовой инфраструктуры
Объекты портовой инфраструктуры в Одесской области получили повреждения. Об этом в своём телеграм-канале заявил советник главы военной администрации региона Сергей Братчук.
"Более подробно несколько позже", — пообещал Братчук.
В свою очередь официальный представитель оперативного командования "Юг" Вооружённых сил Украины Наталья Гуменюк в разговоре с изданием "Украинская правда" сообщила, что ночью в порту Одессы был пожар. Сейчас он уже ликвидирован.
Ранее сообщалось, что украинские порты Николаев и Ольвия не будут возобновлять работу, несмотря на достигнутую договорённость о выходе находящихся в них турецких судов. Также Лайф сообщал, что представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности РФ "в считаные дни" запустить транзит аммиака в Одессу, но Киев мешает этому.
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