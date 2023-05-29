В Одесской области сообщили о повреждении объектов порта

Объекты портовой инфраструктуры в Одесской области получили повреждения. Об этом в своём телеграм-канале заявил советник главы военной администрации региона Сергей Братчук.

В свою очередь официальный представитель оперативного командования "Юг" Вооружённых сил Украины Наталья Гуменюк в разговоре с изданием "Украинская правда" сообщила, что ночью в порту Одессы был пожар. Сейчас он уже ликвидирован.