Два украинских порта не начнут работу, несмотря на договорённости с Турцией

Украинские порты Николаев и Ольвия не будут возобновлять работу, несмотря на достигнутую договорённость о выходе находящихся в них турецких судов. Об этом сообщил в эфире новостного телемарафона министр аграрной политики и продовольствия Незалежной Николай Сольский.

"О Николаеве и Ольвии. Те заявления, которые звучали в течение последних дней, — это в контексте заявления президента Турции, который буквально сказал, что выйдут корабли, которые находятся в портах Николаев и Ольвия", — пояснил Сольский.

Таким образом, суда смогут покинуть эти порты, однако заходить в них никто не сможет. Сольский подчеркнул, что пока договорённости о полноценной работе этих портов отсутствуют.