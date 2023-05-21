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21 мая, 00:46

Два украинских порта не начнут работу, несмотря на договорённости с Турцией

Министр Сольский: Украинские порты Николаев и Ольвия работать не будут

Украинские порты Николаев и Ольвия не будут возобновлять работу, несмотря на достигнутую договорённость о выходе находящихся в них турецких судов. Об этом сообщил в эфире новостного телемарафона министр аграрной политики и продовольствия Незалежной Николай Сольский.

"О Николаеве и Ольвии. Те заявления, которые звучали в течение последних дней, — это в контексте заявления президента Турции, который буквально сказал, что выйдут корабли, которые находятся в портах Николаев и Ольвия", — пояснил Сольский.

Таким образом, суда смогут покинуть эти порты, однако заходить в них никто не сможет. Сольский подчеркнул, что пока договорённости о полноценной работе этих портов отсутствуют.

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Напомним, совместный координационный центр в Стамбуле принял решение одобрить проход трёх судов в порты Украины в рамках продлённой зерновой сделки.

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Wikipedia / Olexandr17

Анатолий Симоненко
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