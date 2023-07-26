В Турции представили "умную" мину, которая умеет дожидаться цели

В Турции создали первую в мире "умную" мину дальнего радиуса (UCA), способную создавать "эффект неожиданности" для противника. Об этом пишет газета Star.

"Разработанная полностью за счёт внутренних и национальных ресурсов, UCA является кандидатом на звание первой умной донной мины дальнего радиуса действия в мире", — указано в материале.

Сообщается, что UCA могут перевозить истребители F-16 и беспилотники Akinci и Aksungur. Мину можно сбрасывать с дальних высот, чтобы её не могли засечь средства противовоздушной обороны. В море она способна залегать на дне в ожидании корабля-цели.

Кроме того, её будет сложно обнаружить с помощью гидролокатора. В UCA также есть комплект крылатого наведения, интеллектуальное устройство для обнаружения целей и минно-пусковое устройство.

По данным СМИ, процессы разработки завершатся в ближайшее время, начало испытаний намечено на этот год. Турецкую разработку представят на 16-й Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле 25–28 июля.