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26 июля, 01:37

В Турции представили "умную" мину, которая умеет дожидаться цели

Star: В Турции представили первую "умную" мину, которую сложно засечь на радарах

<p>Созданная в Турции "умная" мина UCA. Обложка © <a href="https://www.star.com.tr/savunma/turkiye-uca-ile-dunya-literaturunde-bir-ilke-hazirlaniyor-f-16yla-tasinabilecek-haber-1800386/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Star</a></p>

Созданная в Турции "умная" мина UCA. Обложка © Star

В Турции создали первую в мире "умную" мину дальнего радиуса (UCA), способную создавать "эффект неожиданности" для противника. Об этом пишет газета Star.

"Разработанная полностью за счёт внутренних и национальных ресурсов, UCA является кандидатом на звание первой умной донной мины дальнего радиуса действия в мире", — указано в материале.

Сообщается, что UCA могут перевозить истребители F-16 и беспилотники Akinci и Aksungur. Мину можно сбрасывать с дальних высот, чтобы её не могли засечь средства противовоздушной обороны. В море она способна залегать на дне в ожидании корабля-цели.

Кроме того, её будет сложно обнаружить с помощью гидролокатора. В UCA также есть комплект крылатого наведения, интеллектуальное устройство для обнаружения целей и минно-пусковое устройство.

По данным СМИ, процессы разработки завершатся в ближайшее время, начало испытаний намечено на этот год. Турецкую разработку представят на 16-й Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле 25–28 июля.

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Анатолий Симоненко
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