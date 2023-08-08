МВД предупредило о новой схеме украинских мошенников, грозящей россиянам тюрьмой

В МВД РФ рассказали об использовании украинскими телефонными мошенниками новой тактики — теперь они всё чаще вовлекают россиян в диверсионную и террористическую деятельность. В ведомстве предупредили, что сначала разговор начинается вполне стандартно: аферисты заявляют о якобы "подозрительных переводах" с личного банковского счёта жертвы, попытке взять на её имя кредит или предлагают остановить преступников.

"После того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются. Теперь они пытаются толкнуть своих легко поддающихся влиянию жертв на преступление", — пишет "МВД-медиа".

Так, злоумышленники предлагают отомстить аферистам, помочь в их задержании или даже угрожают убийством родных и близких. В конечном итоге жертву вынуждают совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

"Характерно, что мошенники стали массово использовать этот приём лишь в течение последней недели. Это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы", — указали в МВД.

Большинство жертв новой схемы — пожилые граждане, которые рассматриваются украинскими мошенниками как расходный материал в их работе, направленной на создание инфоповодов. В ведомстве предупредили, что по всем фактам и попыткам поджогов уже проводятся проверки.

В МВД призвали граждан внимательно относиться к подобным звонкам и сообщениям. Там напомнили, что выполнение преступных требований мошенников может привести к уголовной статье за диверсию или террористический акт, что грозит заключением на срок до 20 лет.