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8 августа, 08:08

МВД предупредило о новой схеме украинских мошенников, грозящей россиянам тюрьмой

В МВД РФ рассказали об использовании украинскими телефонными мошенниками новой тактики — теперь они всё чаще вовлекают россиян в диверсионную и террористическую деятельность. В ведомстве предупредили, что сначала разговор начинается вполне стандартно: аферисты заявляют о якобы "подозрительных переводах" с личного банковского счёта жертвы, попытке взять на её имя кредит или предлагают остановить преступников.

"После того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются. Теперь они пытаются толкнуть своих легко поддающихся влиянию жертв на преступление", пишет "МВД-медиа".

Так, злоумышленники предлагают отомстить аферистам, помочь в их задержании или даже угрожают убийством родных и близких. В конечном итоге жертву вынуждают совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

"Характерно, что мошенники стали массово использовать этот приём лишь в течение последней недели. Это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы", указали в МВД.

Большинство жертв новой схемы — пожилые граждане, которые рассматриваются украинскими мошенниками как расходный материал в их работе, направленной на создание инфоповодов. В ведомстве предупредили, что по всем фактам и попыткам поджогов уже проводятся проверки.

В МВД призвали граждан внимательно относиться к подобным звонкам и сообщениям. Там напомнили, что выполнение преступных требований мошенников может привести к уголовной статье за диверсию или террористический акт, что грозит заключением на срок до 20 лет.

Ставшая жертвой мошенников студентка из Омска чуть не спалила местный военкомат

Ставшая жертвой мошенников студентка из Омска чуть не спалила местный военкомат

Уже известно о ряде таких случаев. Например, в Россоши Воронежской области 24-летняя учительница истории бросила в военкомат коктейль Молотова по указке мошенников. Представившийся полицейским аферист заявил, что её деньги пытаются украсть, однако это можно предотвратить поджогом важного объекта.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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