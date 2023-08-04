ФСБ в Херсонской области пресекла деятельность группы пособников ВСУ

Группу пособников ВСУ выявили российские силовики в Херсонской области: двое граждан Украины собирали и передавали украинской стороне сведения о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих.

"Установлены двое граждан Украины 1999 и 2004 года рождения, проживающих на территории региона, которые по заданию представителей ВСУ осуществили сбор и передачу украинской стороне сведений о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области", — рассказали в УФСБ России по Херсонской области.

Сейчас мужчины находятся под стражей, им грозит до 20 лет тюрьмы.