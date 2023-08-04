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4 августа, 07:39

ФСБ в Херсонской области пресекла деятельность группы пособников ВСУ

Группу пособников ВСУ выявили российские силовики в Херсонской области: двое граждан Украины собирали и передавали украинской стороне сведения о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих.

"Установлены двое граждан Украины 1999 и 2004 года рождения, проживающих на территории региона, которые по заданию представителей ВСУ осуществили сбор и передачу украинской стороне сведений о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области", — рассказали в УФСБ России по Херсонской области.

Сейчас мужчины находятся под стражей, им грозит до 20 лет тюрьмы.

Житель Кубани собрал дома бомбу для подрыва здания силовиков

Житель Кубани собрал дома бомбу для подрыва здания силовиков

А ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Тамбовской области, который хотел попасть через Турцию на Украину и вступить в ряды ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к госизмене.

Обложка ©

ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Александра Вишнякова
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