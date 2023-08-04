ФСБ в Херсонской области пресекла деятельность группы пособников ВСУ
Группу пособников ВСУ выявили российские силовики в Херсонской области: двое граждан Украины собирали и передавали украинской стороне сведения о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих.
"Установлены двое граждан Украины 1999 и 2004 года рождения, проживающих на территории региона, которые по заданию представителей ВСУ осуществили сбор и передачу украинской стороне сведений о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области", — рассказали в УФСБ России по Херсонской области.
Сейчас мужчины находятся под стражей, им грозит до 20 лет тюрьмы.
А ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Тамбовской области, который хотел попасть через Турцию на Украину и вступить в ряды ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к госизмене.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ