Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Тамбовской области, который хотел попасть через Турцию на Украину и вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ задержала жителя Тамбовской области за попытку вступить в ряды ВСУ. Видео © ЦОС ФСБ России

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, россиянин переписывался с представителями националистического формирования Украины, которое набирало добровольцев и занималось их подготовкой для участия в боевых действиях против ВС РФ. С апреля по июнь мужчина искал и изучал материалы по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. А когда решил, что хорошо подготовился, попытался покинуть РФ, однако был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).