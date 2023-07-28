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28 июля, 07:08

ФСБ задержала жителя Орловской области за попытку вступить в ряды ВСУ

<p>Сотрудники ФСБ задержали жителя Орловской области за попытку вступить в ВСУ. Обложка © ЦОС ФСБ РФ</p>

Сотрудники ФСБ задержали жителя Орловской области за попытку вступить в ВСУ. Обложка © ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности задержала жителя Орловской области, который намеревался вступить в состав украинского военизированного подразделения ВСУ, признанного в России террористическим. Также мужчина хотел получить гражданство Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Установлено, что, являясь сторонником проукраинских взглядов, он выразил и подтвердил намерения переехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе указанного подразделения", — сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, мужчина контактировал со Службой безопасности Украины (СБУ), а также с МИД страны, пограничной и миграционной службами, которые объяснили ему, как въехать на территорию Незалежной. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к участию в деятельности террористической организации". Следственные действия продолжаются.

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Ранее в ФСБ сообщили, что двух украинских шпионов в России приговорили к 15 годам колонии строгого режима каждого. Их задержали в 2022 году. Агенты Киева обвинялись в шпионаже в пользу Украины, а также в причастности к гибели российских военных и уничтожению военной техники РФ в зоне СВО.

Никита Никонов
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  • Орловская область

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