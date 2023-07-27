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Опубликовано 27 июля 2023, 16:43
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Российский военный на допросе раскрыл награду от СБУ за теракт на корабле с высокоточными ракетами

СБУ обещала гражданство Украины военному за теракт на корабле Черноморского флота

Наградой для военнослужащего ВМФ России — агента Службы безопасности Украины (СБУ) — за совершение теракта на корабле Черноморского флота (ЧФ) с высокоточными ракетами должны были стать украинское гражданство и деньги. Об этом сообщил задержанный, видео с признаниями распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Российский военный на допросе раскрыл награду от СБУ за теракт на корабле с ракетами. Видео © Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ

"В дальнейшем в июле 2023 года мне поступило задание совершить террористический акт. За успешное выполнение задания мне гарантировалось предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения", — признался обвиняемый.

В момент приготовления к теракту он и был задержан ФСБ. По словам военного, пропаганде СБУ он поддался с начала СВО. Связь с украинской спецслужбой он поддерживал через знакомую украинку. Он признался, что успел передать СБУ секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в СВО.

ФСБ нашла следы взрывчатки на ещё одном судне, шедшем через украинский порт
ФСБ нашла следы взрывчатки на ещё одном судне, шедшем через украинский порт

Ранее сегодня в ФСБ уточнили, что у задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой в один килограмм в тротиловом эквиваленте.

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Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ

Андрей Бражников
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