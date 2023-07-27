Российский военный на допросе раскрыл награду от СБУ за теракт на корабле с высокоточными ракетами

Наградой для военнослужащего ВМФ России — агента Службы безопасности Украины (СБУ) — за совершение теракта на корабле Черноморского флота (ЧФ) с высокоточными ракетами должны были стать украинское гражданство и деньги. Об этом сообщил задержанный, видео с признаниями распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Российский военный на допросе раскрыл награду от СБУ за теракт на корабле с ракетами. Видео © Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ

"В дальнейшем в июле 2023 года мне поступило задание совершить террористический акт. За успешное выполнение задания мне гарантировалось предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения", — признался обвиняемый.

В момент приготовления к теракту он и был задержан ФСБ. По словам военного, пропаганде СБУ он поддался с начала СВО. Связь с украинской спецслужбой он поддерживал через знакомую украинку. Он признался, что успел передать СБУ секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в СВО.