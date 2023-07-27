ФСБ нашла следы взрывчатки на ещё одном судне, шедшем через украинский порт
ФСБ нашла следы взрывчатки на сухогрузе ВМО River, следовавшем из порта Синоп
Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили следы взрывчатки в трюме ещё одного сухогруза, который шёл за зерном через один из портов Украины и Керченский пролив. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", — заявили в ведомстве.
Там добавили, что в трюме судна ВМО River и на поверхности спасательной шлюпки найдены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тротила. Сухогруз следовал из турецкого порта Синоп, в июне и июле он дважды заходил в порт Рени в Одесской области.
Принято решение запретить судну проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря.
Напомним, 24 июля сообщалось, что ФСБ нашла следы взрывчатки на следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону сухогрузе. В ФСБ считают, что его могли использовать для доставки взрывчатых веществ на Украину.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны Турции