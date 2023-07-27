ФСБ нашла следы взрывчатки на ещё одном судне, шедшем через украинский порт

Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили следы взрывчатки в трюме ещё одного сухогруза, который шёл за зерном через один из портов Украины и Керченский пролив. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", — заявили в ведомстве.

Там добавили, что в трюме судна ВМО River и на поверхности спасательной шлюпки найдены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тротила. Сухогруз следовал из турецкого порта Синоп, в июне и июле он дважды заходил в порт Рени в Одесской области.

Принято решение запретить судну проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря.