Россия может начать осматривать суда в Чёрном море

Россия может начать осмотры судов в Чёрном море, чтобы убедиться, что они не используются для перевозки оружия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы должны убедиться в этом (что судно перевозит вооружение. — Прим. Лайфа), мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идёт. Это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так", — подчеркнул замминистра.