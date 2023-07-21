Россия может начать осматривать суда в Чёрном море
Вершинин: РФ будет при необходимости осматривать суда в Чёрном море
Россия может начать осмотры судов в Чёрном море, чтобы убедиться, что они не используются для перевозки оружия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы должны убедиться в этом (что судно перевозит вооружение. — Прим. Лайфа), мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идёт. Это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так", — подчеркнул замминистра.
Напомним, после завершения зерновой сделки Министерство обороны России заявило, что ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря временно опасны для судоходства. Кроме того, РФ изменит отношение к следующим в порты Украины судам. Они "будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения".
ТАСС / Романенко Эрик