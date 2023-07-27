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27 июля, 10:39

Украина планировала устроить теракт на одном из боевых кораблей Черноморского флота

ФСБ пресекла попытку теракта Киева на корабле Черноморского флота с ракетным вооружением

Украинские спецслужбы пытались организовать теракт на одном из кораблей Черноморского флота, оснащённом высокоточным ракетным вооружением. Об этом сообщили журналистам в четверг, 27 июля, в Центре общественных связей ФСБ России.

Возможную трагедию удалось предотвратить. Оказалось, организаторы успели завербовать одного из военнослужащих Военно-морского флота нашей страны. Он был задержан.

"В результате проведённых мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий ВМФ, у которого изъято два самодельных взрывных устройства общей массой в один килограмм в тротиловом эквиваленте", проинформировали в ФСБ.

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Ранее Лайф сообщал, что в Угличе Ярославской области задержали россиянку, собиравшую данные для подготовки теракта спецслужбами Украины. У неё изъяли средства связи, где содержалась переписка с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению теракта".

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ТАСС / Смирнов Владимир

Марина Калегина
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