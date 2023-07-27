Двух украинских шпионов в России приговорили к 15 годам колонии строгого режима

Суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима двух агентов украинской разведки, задержанных по обвинению в шпионаже. О приговоре рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Суд приговорил двух агентов украинской разведки к лишению свободы сроком на 15 лет каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в пресс-службе.

Оба шпиона были задержаны сотрудниками ФСБ в 2022 году. Они обвинялись в шпионаже в пользу Украины, а также в причастности к гибели российских военных и уничтожению военной техники РФ в зоне СВО.