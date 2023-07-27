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Регион
Опубликовано 27 июля 2023, 09:24
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Двух украинских шпионов в России приговорили к 15 годам колонии строгого режима

ФСБ: Суд приговорил к 15 годам двух агентов украинской разведки за шпионаж

Суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима двух агентов украинской разведки, задержанных по обвинению в шпионаже. О приговоре рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Суд приговорил двух агентов украинской разведки к лишению свободы сроком на 15 лет каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в пресс-службе.

Оба шпиона были задержаны сотрудниками ФСБ в 2022 году. Они обвинялись в шпионаже в пользу Украины, а также в причастности к гибели российских военных и уничтожению военной техники РФ в зоне СВО.

"Агентка Буданова" целый год шпионила за российскими военными в Луганске
"Агентка Буданова" целый год шпионила за российскими военными в Луганске

А в июне ФСБ задержала в Нальчике гражданина Украины. Его подозревают в шпионаже по заданию Службы безопасности Украины.

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Андрей Бражников
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