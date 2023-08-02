Житель Кубани собрал дома бомбу для подрыва здания силовиков
ФСБ задержала мужчину за подготовку взрыва в Краснодарском крае
В Армавире Краснодарского края задержан мужчина, который собирался взорвать здание правоохранительных органов. Об этом рассказали в региональном ФСБ.
"Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территoрии объекта прaвоохранительных структур в Армaвире. Его задержали", — говорится в заявлении.
Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Как установило следствие, злоумышленник уже собрал бомбу и держал её у себя дома.
Ранее сообщалось, что в Москве подростки по указанию украинских кураторов устроили взрыв у квартиры блогера Сергея Симонова с помощью монтажной пены и петарды. За это они получили чуть больше десяти тысяч рублей. Сам же блогер подозревает во всём бывшую жену.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ