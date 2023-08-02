Регион

Уведомления отключены

2 августа, 15:43

Житель Кубани собрал дома бомбу для подрыва здания силовиков

ФСБ задержала мужчину за подготовку взрыва в Краснодарском крае

В Армавире Краснодарского края задержан мужчина, который собирался взорвать здание правоохранительных органов. Об этом рассказали в региональном ФСБ.

"Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территoрии объекта прaвоохранительных структур в Армaвире. Его задержали", — говорится в заявлении.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Как установило следствие, злоумышленник уже собрал бомбу и держал её у себя дома.

Пенсионер попытался поджечь военкомат в Ленобласти, но чуть не сгорел сам

Пенсионер попытался поджечь военкомат в Ленобласти, но чуть не сгорел сам

Ранее сообщалось, что в Москве подростки по указанию украинских кураторов устроили взрыв у квартиры блогера Сергея Симонова с помощью монтажной пены и петарды. За это они получили чуть больше десяти тысяч рублей. Сам же блогер подозревает во всём бывшую жену.

Обложка ©

ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров