Житель Кубани собрал дома бомбу для подрыва здания силовиков

В Армавире Краснодарского края задержан мужчина, который собирался взорвать здание правоохранительных органов. Об этом рассказали в региональном ФСБ.

"Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территoрии объекта прaвоохранительных структур в Армaвире. Его задержали", — говорится в заявлении.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Как установило следствие, злоумышленник уже собрал бомбу и держал её у себя дома.