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23 июня, 07:19

На юге Крыма около 500 человек остались без газа из-за повреждения газопровода

Газопровод оказался повреждён в посёлке городского типа Кореиз. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба крымского правительства со ссылкой на вице-премьера региона Игоря Михайличенко.

"В посёлке городского типа Кореиз повреждён газопровод. Сейчас без газа временно остаются около 500 абонентов", — сказал он.

В настоящий момент на месте работают аварийные службы. Вице-премьер пообещал, что газоснабжение в посёлке восстановят до конца сегодняшнего дня.

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Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту на границе Херсонской области и Крыма. Очевидцы сняли первые секунды после прилёта. ВСУ выпустили по объекту четыре ракеты. Пострадавших нет.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Светлана Оперук
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