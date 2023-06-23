На юге Крыма около 500 человек остались без газа из-за повреждения газопровода
Газопровод оказался повреждён в посёлке городского типа Кореиз. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба крымского правительства со ссылкой на вице-премьера региона Игоря Михайличенко.
"В посёлке городского типа Кореиз повреждён газопровод. Сейчас без газа временно остаются около 500 абонентов", — сказал он.
В настоящий момент на месте работают аварийные службы. Вице-премьер пообещал, что газоснабжение в посёлке восстановят до конца сегодняшнего дня.
Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту на границе Херсонской области и Крыма. Очевидцы сняли первые секунды после прилёта. ВСУ выпустили по объекту четыре ракеты. Пострадавших нет.
ТАСС / Алексей Павлишак