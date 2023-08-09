Осколки и сирены: Появилось видео изнутри здания, которое разнесло взрывной волной в Сергиевом Посаде
Появилось видео из здания, расположенного у места взрыва в Сергиевом Посаде
Место взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © t.me / SHOT
Соседние офисные здания повреждены в результате мощного взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Местные делятся видео с осколками от повреждённых оконных рамам и полным переполохом внутри помещений. Кадры публикует SHOT.
Обстановке внутри здания, расположенного у места взрыва в Сергиевом Посаде. Видео t.me / SHOT
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что уже направляется к месту взрыва.
"По происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня утром в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Очевидцы публикуют фото и видео с места ЧП и говорят, что в соседних домах ударной волной выбило окна. На данный момент известно о не менее десяти пострадавших.