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9 августа, 08:25

Осколки и сирены: Появилось видео изнутри здания, которое разнесло взрывной волной в Сергиевом Посаде

Появилось видео из здания, расположенного у места взрыва в Сергиевом Посаде

<p>Место взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © t.me / SHOT

Соседние офисные здания повреждены в результате мощного взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Местные делятся видео с осколками от повреждённых оконных рамам и полным переполохом внутри помещений. Кадры публикует SHOT.

Обстановке внутри здания, расположенного у места взрыва в Сергиевом Посаде. Видео t.me / SHOT

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что уже направляется к месту взрыва.

"По происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время", — написал он в своём телеграм-канале.

Огромный "ядерный гриб" поднялся над местом взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Огромный "ядерный гриб" поднялся над местом взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Напомним, сегодня утром в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Очевидцы публикуют фото и видео с места ЧП и говорят, что в соседних домах ударной волной выбило окна. На данный момент известно о не менее десяти пострадавших.

Николь Вербер
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