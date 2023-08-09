Осколки и сирены: Появилось видео изнутри здания, которое разнесло взрывной волной в Сергиевом Посаде

Соседние офисные здания повреждены в результате мощного взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Местные делятся видео с осколками от повреждённых оконных рамам и полным переполохом внутри помещений. Кадры публикует SHOT.

Обстановке внутри здания, расположенного у места взрыва в Сергиевом Посаде. Видео t.me / SHOT

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что уже направляется к месту взрыва.