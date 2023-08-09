Названа главная версия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

В подмосковном Сергиевом Посаде мог взорваться ангар с пиротехникой. Такую предварительную версию ЧП озвучивает Mash со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв произошёл внутри ангара 40х40 метров, в котором хранилась пиротехническая продукция. Здание склада полностью обрушилось, под его завалами могут находиться люди. При этом возгорание не произошло, но взрывная волна серьёзно повредила соседние постройки. Сейчас число пострадавших увеличилось до 25. Как узнал ТАСС, беспилотник не является причиной взрыва.

"Беспилотники, по предварительным данным, не являются причиной взрыва на Загорском оптико-механическом заводе", — уточнил собеседник агентства.