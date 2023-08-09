Раненые попали на видео в первые минуты после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Число пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 15, пишет Mash. Очевидцы сняли видео на территории предприятия и бредущих в непонимании раненых.

Последствия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Видео © t.me / Mash

На кадрах разрушенные здания завода, выбитые стёкла, видны искорёженные конструкции технического оборудования. От взрыва пострадал даже асфальт, его куски валяются под ногами работников. Серьёзно пострадали находящиеся на территории автомобили. На место выехал губернатор области Андрей Воробьёв.