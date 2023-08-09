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9 августа, 08:29

Раненые попали на видео в первые минуты после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Число пострадавших от взрыва на заводе в Сергиевом Посаде выросло до 15

Число пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 15, пишет Mash. Очевидцы сняли видео на территории предприятия и бредущих в непонимании раненых.

Последствия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Видео © t.me / Mash

На кадрах разрушенные здания завода, выбитые стёкла, видны искорёженные конструкции технического оборудования. От взрыва пострадал даже асфальт, его куски валяются под ногами работников. Серьёзно пострадали находящиеся на территории автомобили. На место выехал губернатор области Андрей Воробьёв.

Огромный "ядерный гриб" поднялся над местом взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Огромный "ядерный гриб" поднялся над местом взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Напомним, утром 9 августа мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. В соседних домах ударной волной выбило окна. Проводится эвакуация сотрудников. Изначально сообщалось, что минимум 10 человек пострадали.

Обложка ©

t.me / Mash

Татьяна Миссуми
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