Момент взрыва в Сергиевом Посаде сняла камера видеорегистратора

Камера видеорегистратора в автомобиле сняла момент взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Как уже сообщал Лайф, эпицентром стал ангар с пиротехникой. На кадрах видно, как из-за гаражного массива внезапно вылетел столп огня и дыма. По последним данным, в результате ЧП пострадал 31 человек, разбор завалов на месте продолжается.