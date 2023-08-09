Момент взрыва в Сергиевом Посаде сняла камера видеорегистратора
Камера видеорегистратора в автомобиле сняла момент взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Как уже сообщал Лайф, эпицентром стал ангар с пиротехникой. На кадрах видно, как из-за гаражного массива внезапно вылетел столп огня и дыма. По последним данным, в результате ЧП пострадал 31 человек, разбор завалов на месте продолжается.
Момент взрыва в Сергиевом Посаде сняла камера видеорегистратора. Видео © SHOT
Напомним, что предварительной причиной взрыва назвали нарушение технологического процесса. Склад принадлежит компании "Пиророс", признанной банкротом ещё в марте. Ранее сообщалось о 25 пострадавших. В экстренных службах подчеркнули, что версия об ударе беспилотника не подтвердилась.