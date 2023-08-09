Число раненых при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 38, в реанимации — 5

Количество пострадавших при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде выросло до 38. Об этом сообщается в телеграм-канале Администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

"Сейчас ещё одного пострадавшего извлекли из-под завалов. Направлен на скорой в районную больницу. Общее количество — 38 человек", — говорится в тексте.

Районная больница готова к приёму пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © LIFE