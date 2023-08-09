Число раненых при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 38, в реанимации — 5
Место взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © Администрация Сергиево-Посадского городского округа
Количество пострадавших при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде выросло до 38. Об этом сообщается в телеграм-канале Администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.
"Сейчас ещё одного пострадавшего извлекли из-под завалов. Направлен на скорой в районную больницу. Общее количество — 38 человек", — говорится в тексте.
Районная больница готова к приёму пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © LIFE
При этом пять пострадавших доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии, у них ожоги 100% тела, 15 человек попали в больницу с осколочными травмами, а ещё 17 помощь оказана без госпитализации, утверждает местная газета "Вперёд".
Напомним, утром 9 августа мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Предварительно, эпицентром взрыва стал ангар с пиротехникой, где произошли нарушения технологического процесса. Склад принадлежит компании "Пиророс", признанной банкротом ещё в марте. Ранее говорилось, что пострадал 31 человек. Версия об ударе беспилотника не подтвердилась.