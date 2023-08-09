Воробьёв прибыл на место взрыва в Сергиевом Посаде и сообщил о 31 раненом
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл на место взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде и сообщил, что в результате ЧП пострадал 31 человек. Глава региона уточнил, что разбор завалов ещё продолжается.
Обстановка на месте взрыва в Сергиевом посаде. Видео © t.me / SHOT
"Идёт разбор завалов. Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжёлыми ранениями, они в реанимации, ещё 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек", – уточнил Воробьёв.
Для безопасности людей эвакуировали из всех зданий и цехов на территории предприятия, также вывели людей из ближайшего детского сада. В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта в результате взрыва выбиты стёкла, в спорткомплексе "Луч" выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла, пояснил губернатор. Он пообещал позаботиться обо всех, чьи квартиры повреждены.
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Напомним, утром 9 августа мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Предварительно, эпицентром взрыва стал ангар с пиротехникой, где произошли нарушения технологического процесса. Склад принадлежит компании "ПироРос", признанной банкротом ещё в марте. Ранее сообщалось о 25 пострадавших. В экстренных службах подчеркнули, что версия об ударе беспилотника не подтвердилась.