Воробьёв прибыл на место взрыва в Сергиевом Посаде и сообщил о 31 раненом

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл на место взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде и сообщил, что в результате ЧП пострадал 31 человек. Глава региона уточнил, что разбор завалов ещё продолжается.

Обстановка на месте взрыва в Сергиевом посаде. Видео © t.me / SHOT

"Идёт разбор завалов. Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжёлыми ранениями, они в реанимации, ещё 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек", – уточнил Воробьёв.