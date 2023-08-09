"Ужас! Там всё горит": Портниха показала ад в швейном цеху после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Швейный цех, расположенный рядом с Загорским оптико-механическим заводом в Сергиевом Посаде, где произошёл взрыв, оказался разрушенным. Видео, снятое одной из сотрудниц, публикует SHOT.

Пострадал швейный цех после взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © t.me / SHOT

"Вот что взрыв сделал, всё валяется. Ужас. Вон аж куда стёкла прилетели", — говорит портниха.