"Ужас! Там всё горит": Портниха показала ад в швейном цеху после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Швейный цех пострадал после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Швейный цех, расположенный рядом с Загорским оптико-механическим заводом в Сергиевом Посаде, где произошёл взрыв, оказался разрушенным. Видео, снятое одной из сотрудниц, публикует SHOT.
Пострадал швейный цех после взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © t.me / SHOT
"Вот что взрыв сделал, всё валяется. Ужас. Вон аж куда стёкла прилетели", — говорит портниха.
На кадрах видно, что почти все столы и швейное оборудование серьёзно пострадали. Обломки валяются на полу, посечены осколками стены, кругом битое стекло. За окном цеха поднимается дым с территории завода.
Напомним, утром 9 августа мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Предварительно, эпицентром взрыва стал ангар с пиротехникой, где произошли нарушения технологического процесса. Склад принадлежит компании "Пиророс", признанной банкротом ещё в марте. По последним данным, пострадало 25 человек. В экстренных службах подчеркнули, что версия об ударе беспилотника не подтвердилась.
t.me / SHOT