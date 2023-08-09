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9 августа, 08:49

Минимум в 100 квартирах выбило окна после взрыва в Сергиевом Посаде

<p>Выбитые окна после взрыва в Сергиевом Посаде. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/55330" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Выбитые окна после взрыва в Сергиевом Посаде. Обложка © SHOT

Минимум в 100 квартирах выбило окна или повредило рамы после взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде, пишет SHOT со ссылкой на источник.

На опубликованных телеграм-каналом кадрах — последствия детонации на Загорском оптико-механическом заводе: валяющиеся на тротуарах рамы и раскуроченные потолки.

Потолочные панели после взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © SHOT

Потолочные панели после взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © SHOT

Выбитые окна после взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © SHOT

Выбитые окна после взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © SHOT

Выбитые окна после взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © SHOT

Выбитые окна после взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © SHOT

Выбитые окна после взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © SHOT

Выбитые окна после взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © SHOT

Осколки и сирены: Появилось видео изнутри здания, которое разнесло взрывной волной в Сергиевом Посаде

Осколки и сирены: Появилось видео изнутри здания, которое разнесло взрывной волной в Сергиевом Посаде

Напомним, утром 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Возникшая ударная волна выбила окна в соседних домах. Известно уже о 25 пострадавших. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать детонация на складе пиротехники.

Матвей Константинов
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