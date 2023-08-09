Минимум в 100 квартирах выбило окна после взрыва в Сергиевом Посаде
Выбитые окна после взрыва в Сергиевом Посаде. Обложка © SHOT
Минимум в 100 квартирах выбило окна или повредило рамы после взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде, пишет SHOT со ссылкой на источник.
На опубликованных телеграм-каналом кадрах — последствия детонации на Загорском оптико-механическом заводе: валяющиеся на тротуарах рамы и раскуроченные потолки.
Потолочные панели после взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © SHOT
Осколки и сирены: Появилось видео изнутри здания, которое разнесло взрывной волной в Сергиевом Посаде
Напомним, утром 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Возникшая ударная волна выбила окна в соседних домах. Известно уже о 25 пострадавших. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать детонация на складе пиротехники.