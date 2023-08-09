"Мы живы": Учителя записали видео из разгромленной взрывом школы в Сергиевом Посаде
Очевидцы показали изнутри школу, пострадавшую при взрыве в Сергиевом Посаде
В школе, находящейся рядом с эпицентром взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, пострадали классы и учительские кабинеты, где готовились к 1 сентября. Видео разрушений, которое записали учителя, публикует SHOT.
Школа после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Видео © t.me / SHOT
"Ну, мы живы, слава богу. Но кабинеты просто разнесло", — говорит сотрудница учреждения за кадром.
Ударной волной вынесло стёкла, практически полностью обвалился навесной потолок, столы, шкафы и навесные полки получили повреждения.
Напомним, утром 9 августа мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Предварительно, эпицентром ЧП стал ангар с пиротехникой, где произошли нарушения технологического процесса. Склад принадлежит компании "Пиророс", признанной банкротом ещё в марте. По последним данным, пострадало 38 человек, из них пятеро в реанимации. Версия об ударе беспилотника не подтвердилась.
t.me / SHOT