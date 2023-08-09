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9 августа, 10:32

"Мы живы": Учителя записали видео из разгромленной взрывом школы в Сергиевом Посаде

Очевидцы показали изнутри школу, пострадавшую при взрыве в Сергиевом Посаде

В школе, находящейся рядом с эпицентром взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, пострадали классы и учительские кабинеты, где готовились к 1 сентября. Видео разрушений, которое записали учителя, публикует SHOT.

Школа после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Видео © t.me / SHOT

"Ну, мы живы, слава богу. Но кабинеты просто разнесло", — говорит сотрудница учреждения за кадром.

Ударной волной вынесло стёкла, практически полностью обвалился навесной потолок, столы, шкафы и навесные полки получили повреждения.

Около 20 домов, две школы и колледж повреждены из-за взрыва в Сергиевом Посаде

Около 20 домов, две школы и колледж повреждены из-за взрыва в Сергиевом Посаде

Напомним, утром 9 августа мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Предварительно, эпицентром ЧП стал ангар с пиротехникой, где произошли нарушения технологического процесса. Склад принадлежит компании "Пиророс", признанной банкротом ещё в марте. По последним данным, пострадало 38 человек, из них пятеро в реанимации. Версия об ударе беспилотника не подтвердилась.

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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