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6 августа, 21:35

Спасатели ликвидировали открытое горение склада с шелухой от семечек на Кубани

МЧС: Ликвидировано открытое горение склада с шелухой от семечек на Кубани

Открытое горение в складском здании элеватора в посёлке Кубанский Новопокровского района Краснодарского края ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

"В 22:27 мск — ликвидация открытого горения", — указано в сообщении.

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Напомним, сегодня ранее в Краснодарском крае загорелся склад с шелухой от семечек. Инцидент произошёл в посёлке Кубанский Новопокровского района. Ликвидация пожара была усложнена из-за сильного ветра и жаркой сухой погоды. Всего пламя тушили 78 человек. Для борьбы с огнём было задействовано 16 единиц техники.

Обложка ©

t.me / МЧС РФ

Анатолий Симоненко
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