Спасатели ликвидировали открытое горение склада с шелухой от семечек на Кубани

Открытое горение в складском здании элеватора в посёлке Кубанский Новопокровского района Краснодарского края ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

Напомним, сегодня ранее в Краснодарском крае загорелся склад с шелухой от семечек. Инцидент произошёл в посёлке Кубанский Новопокровского района. Ликвидация пожара была усложнена из-за сильного ветра и жаркой сухой погоды. Всего пламя тушили 78 человек. Для борьбы с огнём было задействовано 16 единиц техники.