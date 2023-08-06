Тело женщины нашли в сгоревшем доме в Новой Москве
Прокуратура: При пожаре в частном доме в Новой Москве погибла женщина
Кадр с места пожара в Новой Москве, где погибла женщина. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В результате пожара в частном доме в деревне Говорово в Новой Москве погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Как рассказали в ведомстве, тело хозяйки дома было обнаружено после ликвидации пожара. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы, обстоятельства происшествия выясняются. В частности, была назначена пожарно-техническая экспертиза, чтобы установить точную причину возгорания.
Кадры с места пожара в Новой Москве, где погибла женщина. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
"Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что тело пожилого мужчины нашли в сгоревшей квартире на проспекте Мира в Москве. Там же пострадала женщина.