Пожар на фабрике спорттоваров под Дмитровом локализован на площади 1200 кв. м

Пожар на фабрике спорттоваров "Леко" под Дмитровом локализован на площади 1200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Тушение пожара на фабрике спортивных товаров "Леко" под Дмитровом в Подмосковье. Видео © Telegram / МЧС России

"Пожар локализован на площади 1,2 тыс. кв. м.", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Локализация произошла около 17:30.