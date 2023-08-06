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6 августа, 14:56

Пожар на фабрике спорттоваров под Дмитровом локализован на площади 1200 кв. м

Пожар на фабрике спорттоваров "Леко" под Дмитровом локализован на площади 1200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Тушение пожара на фабрике спортивных товаров "Леко" под Дмитровом в Подмосковье. Видео © Telegram / МЧС России

"Пожар локализован на площади 1,2 тыс. кв. м.", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Локализация произошла около 17:30.

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Лайф ранее писал, что в Подмосковье на фабрике "Леко" начался сильный пожар. Предварительно, пострадавших нет. Изначально площадь возгорания составляла почти 500 квадратных метров, но потом она увеличилась до 1000 квадратов.

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Telegram / МЧС России

Светлана Оперук
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