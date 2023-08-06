В Московской области начался сильный пожар на фабрике спорттоваров "Леко", которая находится под Дмитровом. Об этом сообщает SHOT.

В Подмосковье загорелась фабрика спорттоваров "Леко" под Дмитровом. Видео © SHOT

По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара — около 500 квадратных метров. Чёрные клубы дыма, поднимающиеся с фабрики, видны за много километров.