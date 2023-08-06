В Подмосковье загорелась фабрика спорттоваров "Леко" под Дмитровом
В Московской области начался сильный пожар на фабрике спорттоваров "Леко", которая находится под Дмитровом. Об этом сообщает SHOT.
В Подмосковье загорелась фабрика спорттоваров "Леко" под Дмитровом. Видео © SHOT
По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара — около 500 квадратных метров. Чёрные клубы дыма, поднимающиеся с фабрики, видны за много километров.
Как сообщал Лайф, в Москве 5 августа сгорел спорткар стоимостью примерно в 20 миллионов рублей. Сначала у него загорелся двигатель, затем огонь охватил почти всю машину.
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