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6 августа, 10:44

В Подмосковье загорелась фабрика спорттоваров "Леко" под Дмитровом

В Московской области начался сильный пожар на фабрике спорттоваров "Леко", которая находится под Дмитровом. Об этом сообщает SHOT.

В Подмосковье загорелась фабрика спорттоваров "Леко" под Дмитровом. Видео © SHOT

По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара — около 500 квадратных метров. Чёрные клубы дыма, поднимающиеся с фабрики, видны за много километров.

Крупный пожар произошёл возле автоцентра Lada Яхрома в Подмосковье

Крупный пожар произошёл возле автоцентра Lada Яхрома в Подмосковье

Как сообщал Лайф, в Москве 5 августа сгорел спорткар стоимостью примерно в 20 миллионов рублей. Сначала у него загорелся двигатель, затем огонь охватил почти всю машину.

Обложка ©

SHOT

Андрей Григорьев
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