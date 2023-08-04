Крупный пожар произошёл возле автоцентра Lada Яхрома в Подмосковье
Кадры пожара возле автоцентра Lada Яхрома в Подмосковье. Обложка © Telegram / SHOT
В Московской области возле автоцентра Lada Яхрома произошёл крупный пожар. Видео с места происшествия публикует SHOT.
Пожар у автоцентра Lada Яхрома в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, там полыхают два склада с пластиком и резиной. Судя по видео с места ЧП, столб дыма виден за десятки километров от пожара. Там уже работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел возле АЗС у села Ачкасово в Воскресенском районе Подмосковья. Над селом поднимается огромный столб дыма.