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4 августа, 09:06

Крупный пожар произошёл возле автоцентра Lada Яхрома в Подмосковье

<p>Кадры пожара возле автоцентра Lada Яхрома в Подмосковье. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55132" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кадры пожара возле автоцентра Lada Яхрома в Подмосковье. Обложка © Telegram / SHOT

В Московской области возле автоцентра Lada Яхрома произошёл крупный пожар. Видео с места происшествия публикует SHOT.

Пожар у автоцентра Lada Яхрома в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, там полыхают два склада с пластиком и резиной. Судя по видео с места ЧП, столб дыма виден за десятки километров от пожара. Там уже работают сотрудники экстренных служб.

Более 40 человек эвакуированы из здания в центре Москвы из-за пожара

Более 40 человек эвакуированы из здания в центре Москвы из-за пожара

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел возле АЗС у села Ачкасово в Воскресенском районе Подмосковья. Над селом поднимается огромный столб дыма.

Наталья Исакова
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