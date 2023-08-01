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1 августа, 19:23
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Более 40 человек эвакуированы из здания в центре Москвы из-за пожара

Пожар начался в административном здании на Нижней Красносельской улице в центре Москвы. По данным SHOT, к настоящему моменту эвакуировано более 40 человек.

Возгорание возникло на шестом этаже. К месту едут пожарные расчёты.

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А ранее сообщалось о разливе хлора в Москве. Шесть 20-литровых контейнеров с неизвестной жидкостью растеклись по асфальту на станции по пересортировке мусора. Очевидцы сообщали, что на месте чувствуется едкий запах, стоит пар. Лайф показывал обстановку на месте происшествия. Позднее там же нашли ещё 17 контейнеров, но они были закрыты и полны.

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t.me / ГУ МЧС России по г. Москве

Артур Лапсаков
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