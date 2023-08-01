"Вулканический" дым сгустился над Люберцами из-за мощного пожара рядом с "Леруа Мерлен"

Крупный пожар возле гипермаркета "Леруа Мерлен" в подмосковных Люберцах попал на видео. Информации о пострадавших пока не поступало.

Клубы дыма видны за несколько километров от места возгорания. Они напоминают выброс пепла вулканом. По данным Лайфа, пожар возник на территории компании "Артстрой". Фирма занимается оптовой продажей стройматериалов.