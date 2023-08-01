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1 августа, 09:55

"Вулканический" дым сгустился над Люберцами из-за мощного пожара рядом с "Леруа Мерлен"

В Люберецком районе Подмосковья вспыхнул пожар на территории "Артстроя"

Крупный пожар возле гипермаркета "Леруа Мерлен" в подмосковных Люберцах попал на видео. Информации о пострадавших пока не поступало.

Пожар возле гипермаркета "Леруа Мерлен" в Люберцах. Видео © t.me / SHOT

Клубы дыма видны за несколько километров от места возгорания. Они напоминают выброс пепла вулканом. По данным Лайфа, пожар возник на территории компании "Артстрой". Фирма занимается оптовой продажей стройматериалов.

Крупный пожар в подмосковных Люберцах. Видео © t.me / SHOT

Под Воронежем молодая учительница подожгла военкомат, в котором "прятался мошенник"

Под Воронежем молодая учительница подожгла военкомат, в котором "прятался мошенник"

Ранее в Москве посетителей ТЦ "Гагаринский" эвакуировали из-за возгорания самоката. Огонь быстро потушили, обошлось без пострадавших.

Обложка ©

t.me / SHOT

Ирина Фальке
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